Хто саме постачав чоловікові нелегально виготовлений алкоголь, з'ясовує поліція

Під час обшуку в будинку мешканця Тернопільщини поліція вилучила півтонни незаконно виготовленого коньяку, а також по 20 ящиків горілки і вина. Крім того, у нього знайшли 500 пачок сигарет. Загальна сума вилученого становить понад 250 тис. грн. За незаконний продаж підакцизних товарів чоловікові загрожує до семи років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, продажем алоголю займався мешканець Кременецького району. Фальсифіковані спиртні напої чоловік продавав у своєму будинку.

«У ході санкціонованого обшуку у нього виявлено півтонни незаконно виготовленого коньяку, двадцять ящиків горілки та стільки ж вина із марками акцизного податку з ознаками підробки, а також 500 пачок цигарок без марок акцизного податку. Загальна сума вилученого – понад 250 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 199 ККУ (збут незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до семи років. Наразі полійейські встановлюють канали постачання чоловікові підакцизної продукції, а також осіб, причетних до її виготовлення.

Додамо, що з 27 лютого в Тернопільській області повністю заборонили продаж спиртних напоїв. Згодом, 10 березня, а області таки дозволили продавати пиво. Втім, заборона на продаж міцних напоїв досі зберігається.