На місці виробництва правоохоронці знайшли 10 тонн тютюну, та 5 млн підроблених акцизних марок

Правоохоронці виявили на Тернопільщині підпільний цех, у якому у великих масштабах виготовляли сигарети. Потужності фірми дозволяли щодоби робити близько 50 тисяч пачок сигарет. Про виявлення масштабного підпільного виробництва сигарет та обшуки правоохоронці повідомили у середу, 29 грудня.

Незаконне виробництво організували мешканці Львівщини на території Тернопільської області. В одному із міст області винайняли нежитлове приміщення. Щоб не привертати уваги до споживання кількості електроенергії, час від часу у цеху використовували дизельні генератори.