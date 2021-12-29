У підпільному цеху на Тернопільщині щодоби виготовляли 50 тисяч пачок сигарет
Львівські правоохоронці викрили нелегальний цех, сигарети з якого поширювали у кількох областях
Правоохоронці виявили на Тернопільщині підпільний цех, у якому у великих масштабах виготовляли сигарети. Потужності фірми дозволяли щодоби робити близько 50 тисяч пачок сигарет. Про виявлення масштабного підпільного виробництва сигарет та обшуки правоохоронці повідомили у середу, 29 грудня.
Незаконне виробництво організували мешканці Львівщини на території Тернопільської області. В одному із міст області винайняли нежитлове приміщення. Щоб не привертати уваги до споживання кількості електроенергії, час від часу у цеху використовували дизельні генератори.
«Приміщення було обладнано промисловими лініями з виробництва тютюнових виробів, а також дизельним генератором для конспірації використання великої кількості електроенергії. Для безперебійного виготовлення фальсифікованих цигарок виробництво забезпечувалося тютюном, поліграфією, фільтрами та марками акцизного податку», – повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
У вівторок, 28 грудня, на місці виробництва поліцейські затримали шістьох осіб, троє з яких безпосередньо займалися виготовлення фальсифікованої продукції. Також правоохоронці провели обшуки та вилучили дві промислові лінії для виробництва сигарет, 5 млн акцизних марок з ознаками підроблення, понад 40 тис. пачок готової фальсифікованої тютюнової продукції, 10 тонн тютюну, «чорнові» записи. Вартість вилучених цигарок, сировини та обладнання складає майже 20 млн гривень.
Готова продукція збувалася на території Львівської, Тернопільської та Закарпатських областей. «Після проведення усіх необхідних експертиз буде вирішуватися питання щодо повідомлення усім причетним особам підозр у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару)», – додають в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Львівська та Тернопільська обласні прокуратури.