Під час обшуків у чоловіка вилучили сигарети без акцизних марок та каністри зі спиртом

Поліцейські викрили у Стрийському районі на Львівщині 49-річного мешканця, який торгував фальсифікованими сигаретами та алкоголем. Під час обшуків у чоловіка вилучили продукції на мільйон гривень.

У четвер, 25 листопада, в поліції Львівщини розповіли, що 49-річний мешканець Стрийського району незаконно торгував у селі підакцизними товарами. Під час обшуків у нього вдома поліцейські виявили та вилучили майже 3 тис. блоків сигарет без акцизних марок, а також 30 літрів спирту в пластикових ємностях. Загальна вартість вилученого становить майже мільйон гривень.

Усе вилучене скерували на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють джерела постачання та мережу збуту контрафактної тютюнової продукції та алкоголю.

За торгівлю фальсифікатом чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років (ч.1 ст.199 ККУ).