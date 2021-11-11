Поліцейські увірвалися на підпільну фабрику та провели там обшуки

Поліцейські викрили масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів біля Львова. Під час обшуків у цехах та на перевалочних базах вилучили обладнання та сигарет на 33 млн грн.

У четвер, 11 листопада, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та в прокуратурі Львівщини повідомили, що підпільні цехи з виробництва, сушіння та подрібнення тютюну розташовувалися у Львівському районі, а так звана перевалочна база для зберігання готової продукції та матеріалів для її виготовлення – у Львові. У якому саме населеному пункті Львівського району діяли цехи підпільної фабрики, в поліції не уточнили.

Виробництво працювало у закритому режимі. У цехах встановили промислове обладнання та налагодили повний технологічний цикл з виробництва цигарок – від переробки сировини до готової продукції для її подальшої реалізації. Надалі готову продукцію збували в країни Євросоюзу під виглядом торговельних марок відомих виробників. На виробництві працювали мешканці різних населених пунктів області.

Під час обшуків 9-10 листопада правоохоронці вилучили обладнання та сигарет на 33 млн грн – зокрема, майже 337 тис. пачок сигарет, 130 кг тютюну, 369 ящиків з фільтрами для сигарет, 22 палети з тарою для блоків і пачок сигарет, лінію для виробництва сигарет, обладнання для сушіння та подрібнення тютюну. Також вилучені чорнові записи та інше майно, що використовувалося для безперебійного виробництва.

На момент обшуків у цехах перебували дев’ять працівників. Наразі правоохоронці нікого не затримали – організаторів підпільного виробництва встановлюють. Також йдеться про арешт майна фабрики. Кримінальне провадження розслідують за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) ККУ.