Винниківська тютюнова фабрика не вперше опиняється в епіцентрі скандалу, пов'язаного із контрабандою сигарет

У п’ятницю, 15 жовтня, слідчі Державного бюро розслідувань приїхали із обшуками на Винниківську тютюнову фабрику у Львові. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел у ДБР. Йдеться про розслідування обставин спроби контрабанди сигарет до ЄС на суму 27 млн грн.

Джерело у слідстві повідомило ZAXID.NET, що обшуки стосуються затриманої 13 жовтня в Ізмаїлі масштабної партії сигарет. Прикордонники спільно з ДБР знайшли на одному зі складів в Ізмаїлі 3000 коробів сигарет на загальну суму 27 млн грн. Прикордонники повідомили, що сигарети планували переправляти баржою в країни ЄС, запакувавши їх усередині мішків з маркуванням «сіль кухонна харчова». За словами джерела ZAXID.NET, усі сигарети були випущені на Винниківській тютюновій фабриці. Саме після затримання цієї партії ДБР та ДПСУ почали обшуки у Винниках.

У територіальному управлінні ДБР у Львові підтвердили, що обшуки на Винниківській тютюновій фабриці проводять слідчі територіального управління ДБР з Миколаєва, львівські оперативнинки до справи не залучені.

Раніше Винниківську тютюнову фабрику неодноразово звинувачували у тому, що саме вона є постачальником цигарок, які потім нелегально переправляють за кордон. Однак підприємство всі звинувачення заперечувало.

За даними системи YouControl, власниками Винниківської тютюнової фабрики з частками по 50% є Григорій Козловський та Олександр Свіщов.