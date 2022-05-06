Держспоживслужба в Івано-Франківську вилучила 1,4 т овочів і фруктів, у яких було виявлено перевищення максимального рівня нітратів. Найбільше нітратів виявили у редисці, капусті, огірках та кабачках.

Як у п’ятницю, 6 травня, повідомило головне управління Держспоживслужби, за місяць в Івано-Франківську провели понад тисячу експертиз овочів та фруктів. За результатами досліджень, в десяти випадках було перевищення максимально допустимих рівнів нітратів. Із обігу вилучили 1,4 т невідповідної продукції.

«Івано-Франківською міською державною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи в квітні 2022 року проведено 1077 експертиз овочів та фруктів, в десяти випадках встановлено перевищення максимально допустимих рівнів нітратів та не допущено в обіг 1,4 т невідповідної продукції», – йдеться у повідомленні.

У Держспоживслужбі уточнюють, що перевищення максимально допустимих рівнів нітратів найчастіше фіксують у редисці, ранній капусті, огірках, кабачках, ранньому столовому буряку. Також продавцям овочів та фруктів нагадують, що торгівля на сільськогосподарському ринку дозволяється лише після проведення досліджень в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи.