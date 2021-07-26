На Калинівському ринку в Чернівцях перед торговими павільйонами нанесли суцільну жовту смугу, яка забороняє підприємцям розміщувати товари за її межами. Про це у понеділок, 26 липня, повідомив гендиректор ринку Олег Гульпак. За його словами, лінію нанесли, щоб зменшити конфлікти між самими підприємцями.

«Перед торговими об'єктами нанесена жовта смуга, вона позначає межу, за яку приватні підприємці не мають права виходити зі своїми вітринами, столиками, викладатись далі за неї. Але кожен підприємець має можливість написати заяву про включення додаткової площі у свої межі», – заявив Олег Гульпак.

Він також уточнив, що додаткова площа оплачуватиметься підприємцями раз у місяць за додатковою угодою, яку з кожним підприємцем укладають окремо. У такий спосіб адміністрація ринку має намір унормувати розміщення товарів підприємців та отримати додаткові надходження від здачі в оренду.

Рішення про нанесення окремої смуги перед павільйонами прийняли після звернень приватних підприємців до адміністрації ринку. Самі підприємці нарікали, що через конфлікти за зайняту товаром площу, гальмується робота ринку.