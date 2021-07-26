Із ринків у Чернівцях з реалізації зняли сім партій дині загальною вагою близько 250 кг. Причиною вилучення динь стало двократне перевищення вмісту нітратів. Як зазначили в управлінні Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, при допустимій нормі у 90 мг/кг у відібраних зразках виявили 210 та 300 мг/кг.

Загалом у Чернівцях працюють вісім державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, які проводять дослідження овочів i фруктів на вміст нітратів. За їх спостереженнями, з початку липня кількість виявлених випадків перевищення гранично допустимої норми нітратів в дині та кавунах зросла.

«Із початку липня зросла кількість виявлених випадків перевищення гранично допустимої норми нітратів в дині. ️Зокрема із реалізації знято сім партій дині загальною вагою 250 кг. При допустимій нормі 90 мг/кг у відібраних зразках виявлено 210 та 300 мг/кг, що свідчать про значне перевищення норми», – йдеться у повідомленні управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

Там також нагадують, що кожен продавець на ринку зобов'язаний мати експертний висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, в якому можна знайти всю необхідну інформацію: прізвище та ім'я продавця, місце проживання, назву продукту та результати досліджень на вміст нітратів.