Щоб уникнути масових отруєнь в закладах харчування введуть певні обмеження

Після масового отруєння в смт Куликів у Львівській ОДА вирішили заборонити керівникам ресторанів готувати влітку страви, що швидко псуються. Відповідне рішення прийняли під час засідання обласної комісії техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Як повідомили у прес-службі ЛОДА, комісія розглянула ситуацію з масовим отруєнням в ресторані «Панський Книш» у смт Куликів. Нагадаємо, під час застілля у закладі отруїлось 24 людини, причиною стала сальмонела.

Комісія ТЕБ і НС віднесла випадок у ресторані в Куликові до «надзвичайної ситуацію об’єктового рівня». Тому, щоб не допустити такої ситуації в майбутньому, керівникам територіальних громад Львівщини доручили зобов’язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечних в епідемічному відношенні страв. Зокрема, ресторанам і кафе заборонять готувати салати з майонезом чи сметаною та кондитерські вироби з заварним кремом. Також заборонять реалізацію страв, що особливо швидко псуються, у тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Окрім того, у всі закладах харчування мають бути умови для дотримання правил особистої гігієни, запас миючих засобів і антисептиків.

Незабаром в ЛОДА проведуть нараду із представниками бізнесу та регіональної влади, щоб повідомили їх про прийняте рішення.

Додамо, що під час перевірки у ресторані «Панський Книш» виявили низку недоліків: продукти без документів (м’ясо свинини, курятина і овочі), порушення технології приготування страв, відсутнє маркування на виробничих столах, розробних дошках, ножах, персонал не пройшов гігієнічне навчання, немає умивальників для миття рук персоналу, відсутні умови для обробки яєць, у холодильниках відсутні термометри тощо. Якщо ці недоліки не усунуть, то Держпродспоживслужба звернеться до суду.