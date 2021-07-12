Синоптики прогнозують стійку спеку у Львові та області. Температура повітря протягом 12-17 липня не опускатиметься нижче 30°С, а максимально сягатиме 34°С.

У вівторок, 13 липня, на Львівщині буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 27 – 32°С тепла.

У середу, 14 липня, протягом дня істотних опадів не очікується. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19°С, вдень 29 – 34°С тепла.

У четвер, 15 липня, буде мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 16 – 21°С, вдень 28 – 33°С тепла.

У п’ятницю та суботу, 16 – 17 липня, місцями можливі короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 26 – 31°С тепла.