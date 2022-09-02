На фото затриманий 36-річний грабіжник, який вже раніше був судимий за схожі злочини

Поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який впродовж години пограбував двох людей у Стрию. Злочинець посеред вулиці зірвав золоті ланцюжки з шиї 76-річного пенсіонера та 44-річної жінки, повідомила прес-служба поліції у п'ятницю, 2 вересня.

У середу пообіді, 31 серпня, у Стрию злочинець пограбув двох людей. Спершу грабіжник зірвав з шиї 76-річного стриянина ланцюжок та втік. Вже за кілька хвилин на сусідній вулиці зловмисник пограбував й 44-річну жінку, зірвавши з її шиї також золотий ланцюжок.

Наступного дня після пограбування поліцейським вдалося затримати грабіжника. Ним виявився 36-річний вже раніше судимий мешканець Стебника. Як встановили поліцейські, після пограбування перехожих у Стрию, рецидивіст сів на маршрутку сполученням Стрий-Дрогобич і поїхав додому. Саме у Стебнику 1 вересня його й затримали.

У грабіжника вилучили речові докази та оголосили йому підозру у злочині. Тепер 36-річному чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування ще триває, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.