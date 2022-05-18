34-річний продавець магазину в Ужгороді затримав двох чоловіків, які вкрали у нього телефон та намагалися втекти. Ужгородець наздогнав зловмисників та тримав, поки не приїхала поліція. Зараз обоє підозрюваних перебувають у СІЗО, за крадіжку під час воєнного стану їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, виклик про пограбування на вулиці Василя Балога в Ужгороді надійшов правоохоронцям ввечері понеділка, 16 травня. Поліцейські з’ясували, двоє чоловіків напали на продавця місцевого магазину, відібрали в 34-річного ужгородця смартфон та втекли. Потерпілий не розгубився, наздогнав зловмисників та притримав їх до приїзду поліції.

«Правоохоронці встановили особи фігурантів. Ними виявилися 39-річний житель Києва та 33-річний житель Харкова, обоє раніше судимі за вчинення майнових злочинів. У зловмисників вилучили мобільний телефон потерпілого», – йдеться у повідомленні поліції.

Обоє підозрювані наразі перебувають у СІЗО. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.