Чоловік ховався від поліцейських у закинутій будівлі в Ужгороді

Поліція затримала 33-річного мешканця Сваляви, який пограбував переселенку із Кіровоградської області. Жінка йшла вулицею, коли місцевий під’їхав до неї на велосипеді та вирвав із рук гаманець з грошима і документами. Крадія затримали, зараз він перебуває у СІЗО, за скоєне чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, інцидент стався у Сваляві ввечері вівторка, 12 квітня. Чоловік посеред вулиці пограбував жінку з Кіровоградської області. «35-річна потерпіла розповіла, що йшла по вулиці Волошина, коли до неї раптово під’їхав чоловік на велосипеді та вихопив з рук гаманець з грошима і документами.Жінка змогла орієнтовно описати нападника і вже менше ніж за годину спільний наряд дільничних офіцерів та поліції охорони затримали зловмисника», – йдеться у повідомленні поліції.

33-річний мешканець Сваляви ховався від поліції у закинутій будівлі на околиці Ужгорода. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (вчинення грабежу в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.