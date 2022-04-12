Крадієм виявився 31-річний раніше судимий мешканець Івано-Франківська

Перехожі в Івано-Франківську затримали місцевого мешканця, який вкрав у 57-річної жінки гаманець з грошима та намагався втекти. Відомо, що грабіж стався в одному із медзакладів міста. Свідками інциденту стали кілька перехожих, які одразу ж кинулися за грабіжником і затримали його до приїзду поліцейських.

Як у вівторок, 12 квітня, повідомила прес-служба поліції Прикарпаття, до правоохоронців звернулася 57-річна мешканка Лисецької громади та розповіла, що в медичному закладі невідомий чоловік викрав у неї гаманець з грошима.

«Після вчинення злочину зловмисник намагався покинути місце події, однак був затриманий перехожими громадянами та переданий працівникам поліції. Йдеться про 31-річного франківця, який у минулому судимий за скоєння кількох злочинів», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений у великих розмірах). Затриманий 31-річний мешканець Івано-Франківська перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.