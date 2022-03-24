Поліція виявила кілька автоматів, гранати, понад 10 магазинів до АК та більше 500 набоїв.

Чернівецька поліція затримала 41-річного мешканця Київської області, який у своєму позашляховику привіз на Буковину зброю та вибухівку – кілька автоматів, гранати, понад десять магазинів до АК та більше 500 набоїв. Чоловіка розшукували через крадіжку шуб із будинку мешканки столиці. Виявилося, що затриманий перебував у розшуку і за незаконне поводження зі зброєю.

Як повідомляє прес-служба поліції Буковини, до правоохоронців звернулася 33-річна мешканка Києва із заявою про крадіжку одягу з її будинку в Києві. Жінка повідомила поліцейським, що крадій може перебувати на території Чернівецької області. Під час затримання чоловіка, якого підозрювали у крадіжці кількох шуб від киянки, виявилося, що він має при собі зброю та вибухівку, а також перебуває у розшуку.

«Порушником виявився 41-річний житель Київської області, який перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю. Поліцейські оглянули зловмисника, його речі та позашляховик GMC Canyon, яким він користувався», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Під час огляду правоохоронці вилучили викрадені шуби мешканки Києва, а також 3 автомати Калашникова, 4 гранати, 14 магазинів до автомата Калашникова, 595 набоїв різного калібру та сам позашляховик транспортний засіб.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.