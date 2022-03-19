Один із затриманих з Тернопільщини, інший – з Сумщини

На Закарпатті поліція затримала двох озброєних чоловіків. Один із них перебував у розшуку. Чоловіків, які намагалися заїхати на територію Закарпатської області, виявили вночі 19 березня у селищі Воловець.

Автомобілем Jeep Grand Cherokee керував 25-річний житель Тернопільської області. Також у автомобілі був пасажир – 44-річний мешканець Сумщини, якого розшукують за незаконне заволодіння автомобілем.

«Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Jeep Grand Cherokee та встановили, що пасажир цього автомобіля перебуває у розшуку. Також із транспортного засобу правоохоронці вилучили нелегальну зброю», – повідомили у суботу, 19 березня, у поліції.

Фото поліції

Під час перевірки у чоловіків вилучили 100 набоїв до зброї та гранату, а також сумку з відмичками до замків, які використовують квартирні злодії. За інформацією поліції, чоловіки спеціалізуються на майнових злочинах. Їх затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Усі речові докази скерували на експертизу. Триває слідство.