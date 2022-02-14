Арсенал зброї житель Бучача збирав 10 років

У гаражі вчителя допризовної підготовки із Бучача вилучили 10 одиниць різної зброї, вибухівку та 2 тис. набоїв. Арсенал знайшли правоохоронці під час обшуку. Чоловік пояснив поліцейським, що він колекціонер і вже близько 10 років збирає різноманітну зброю.

Про зброю у бучацького вчителя правоохоронцям розповів місцевий мешканець. Правоохоронці отримали дозвіл на обшук будинку та гараж підозрюваного від Бучацької окружної прокуратури. Під час обшуку поліцейські й справді знайшли вогнепальну зброю, а також різні комплектуючі до рушниць та гранату.

«Під час санкціонованого обшуку оперативники Бучацького району вилучили більше 2 тис. набоїв, кілька карабінів, нарізну рушницю, гранату, порох та комплектуючі частини до різних моделей зброї, ножі. Серед набоїв були також і бронебійні», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік працює викладачем допризовної підготовки в школах та училищі Бучача. А наявністю арсеналу викладач пояснив тим, що він давно вже колекціонує боєприпаси та зброю. Чоловік додав, що збирати усе почав ще 10 років тому – дещо знайшов під час розкопок, дещо залишилося після Майдану. Зберігав усе в будинку та гаражі.

Поліцейські вилучили вибухівку та зброю і направили її на експертизу. Факт зберігання бойових припасів та за незаконне поводження зі зброєю внесли в ЄРДР за ст. 263 ККУ.