Захоплення вибухівкою 61-річного Миколи Середюка обернулося родинною трагедією

Апеляційний суд підтвердив вирок Рівненського міського суду, який засудив 61-річного Миколу Середюка до 11 років позбавлення волі за вбивство двох дітей. У липні 2019 року на вибуховому пристрої у майстерні чоловіка підірвалися 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, онуки дружини Миколи Середюка. Діти з цікавості відкрили коробку з написом «золоті монети» з вмонтованою вибухівкою й загинули на місці.

Рішення залишити без змін вирок міського суду Рівненський апеляційний суд оголосив у понеділок, 6 грудня. У липні Миколу Середюка було визнано винним у вбивстві двох дітей, незаконному зберіганні боєприпасів та у незаконному поводженні з ними, й засуджено до 11 років позбавлення волі. Суд відхилив апеляційні скарги прокурора, який просив більш суворого покарання — 15 років позбавлення волі, та потерпілих, які просили перекваліфікувати обвинувачення та застосувати більш м’яке покарання.

Трагічний випадок стався у господарстві Миколи Середюка у селищі Смига Дубенського району у липні 2019-го. Коли чоловіка не було вдома, онуки дружини, 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, пішли до літньої кухні, де чоловік облаштував майстерню, й відкрили сейф. «У ньому вони знайшли коробки з написами «золоті монети» та «срібні монети», які зовні не викликали жодної небезпеки. Коли хлопчик відкрив одну з коробочок, стався вибух. Як з’ясувалося, в ній був вбудований вибуховий пристрій. Малолітні діти загинули одразу на місці події», — ідеться у повідомленні апеляційного суду.

Чоловіка затримали. У його господарстві поліція виявила більше тисячі вибухонебезпечних предметів. З’ясувалося, що упродовж 2002-2014 років Миколу Середюка чотири рази притягували до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами. Тричі він одержував умовний термін, один раз потрапив під амністію. Однак збирати та переробляти боєприпаси не припинив. А після того, як у 2017 році чоловіка обікрали, він поставив у господарстві кілька вибухових пасток для імовірних крадіїв. За версією слідства, саму на таку пастку натрапили діти.

Експертиза встановила, що пристрій, який підірвався, виготовлений з корпусу 50-міліметрової осколкової міни, був споряджений тротилом і міг вибухнути. Підсудний запевняв, що його пастки могли вибухнути лише після підпалу і що він не мав складників для виготовлення вибухових предметів. А його онук, мовляв, сам збирав на полігоні снаряди та боєприпаси, тож міг принести їх і підірвати.

Після оголошення вироку у міському суді родичі обвинуваченого та його захисник оскаржили вирок, просили перекваліфікувати дії обвинуваченого на вбивство з необережності та призначити йому більш м’яке покарання. Вони переконували суд, що Микола Середюк обмежив доступ сторонніх людей до сейфів та що він не усвідомлював у повній мірі небезпечність свого заняття. При цьому експертиза визнала чоловіка осудним. Натомість прокурор просив призначити більш суворе покарання — позбавлення волі на 15 років.

Колегія суддів апеляційного суду заслухала думку учасників процесу, відхилила апеляції й залишила вирок без змін. Два роки і чотири місяці, які чоловік провів у СІЗО, уже зараховані йому у термін відбування покарання за чотири роки і вісім місяців.