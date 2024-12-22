Обидва пілота змогли катапультуватись

В ніч на неділю, 22 грудня, ракетний крейсер США Gettysburg випадково збив американський винищувач F/A-18F Super Hornet під час польоту над Червоним морем. На борту літака перебувало двоє пілотів США. Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що літак збили майже одразу після того, як він злетів з борта авіаносця USS Harry S. Truman.

«Ракетний крейсер USS Gettysburg, який входить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і вразив F/A-18», – повідомили у Центральному командуванні США.

AP зауважило, що залишається незрозумілим як американські військові могли прийняти власний винищувач за ворожу ціль, оскільки літаки мають радіолокаційний та радіозв’язок. Проте відомо, що перед інцидентом американські військові збили кілька безпілотників та протикорабельну ракету єменських хуситів.

Обидва пілоти змогли катапультуватись та вижили, один із них отримав легкі травми. Журналісти зазначають, що ця ситуація вказує на те, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через постійні атаки на судна за боку підтримуваних Іраном хуситів.

Додамо, що з листопада 2023 року єменські хусити регулярно атакують судна, що проходять водним шляхом. Таким чином вони нібито підтримують палестинців на тлі війни між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС. Бойовики заявляли, що вони атакують лише ті кораблі, що пов'язані з Ізраїлем, США чи Великою Британією. Проте під їхній вогонь потрапляло навіть українське судно, яке експлуатує Польща. Також єменські хусити неодноразово обстрілювали російські танкери. Загалом з 2023 року бойовики атакували близько 100 різних торговельних суден, застосувавши для цього ракети та безпілотники.