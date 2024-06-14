Судно атакували двома крилатими ракетами

У четвер, 13 червня, в Аденській затоці [між Аравійським півостровом і півостровом Сомалі] контрольовані Іраном повстанці-хусити атакували цивільне українське судно, що експлуатується Польщею. Внаслідок влучання поранення отримав один із моряків, повідомило Центральне командування Збройних сил США.

Зазначається, що єменські хусити випустили по цивільному судну дві протикорабельні крилаті ракети.

«Підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві ракети влучили в суховантаж Verbena під прапором Палау, що належить Україні та експлуатується Польщею. Суховантаж Verbena нещодавно пришвартувався в Малайзії та прямував до Італії з вантажем дерев'яних будівельних матеріалів», – йдеться у повідомленні.

Екіпаж Verbena повідомив про пошкодження та пожежу на борту. Внаслідок атаки один із моряків отримав поранення. Його евакуювало повітряне судно, чоловіку надали необхідну медичну допомогу. Наразі про стан травмованого не повідомляють.

«Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці... Постійна загроза можливості безпечного транзиту регіоном, спричинена хуситами, ускладнює доставку важливої ​​допомоги народу Ємену, а також до Гази», – йдеться у повідомленні.

Центральне командування Збройних сил США запевнило, що продовжуватиме співпрацювати з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та погіршити їхній військовий потенціал.

Зазначимо, що Аденська затока сполучає Аравійське і Червоне моря. З середини листопада 2023 року бойовики систематично атакують судна, що проходять водним шляхом Червогого моря, на знак солідарності з палестинцями на тлі війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Під атакою хуситів неодноразово опинялись і російські танкери, незважаючи на те, що представник хуситів заявляв, що китайські та російські судна не потраплятимуть під вогонь.

Нагадаємо, 12 січня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомляв, що у воєнізованого угруповання хуситів, що діє на території Ємену, перебувають у полоні четверо українців. За даними МЗС України, українці були членами екіпажу вертольота Місії ООН, який зазнав аварії в Сомалі. Крім того, у момент аварії на борту також перебували п'ятеро іноземців.