Четверо українських моряків перебувають у полоні у воєнізованого угруповання хуситів, що діє на території Ємену. Про це заявив президент Володимир Зеленський в п'ятницю, 12 січня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Києві.

«Ситуація в Червоному морі для нас також дуже важлива, тому що вона вплинула на безпеку українських громадян. Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів», – заявив голова держави.

За словами українського лідера, Україна працюватиме над їхнім поверненням.

Згодом МЗС України уточнило інформацію про захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольної «антиурядовим силам». Як розповів речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у своєму Facebook, українці є членами екіпажу вертольота Місії ООН, який зазнав аварії в Сомалі. Крім того, у момент аварії на борту також перебували п'ятеро іноземців.

Ніколенко додав, що власником вертольота є приватна українська компанія, яка виконувала контракт на перевезення.

«Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН у Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів. З'ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо зв'язок із компанією-власником вертольота для координації дій», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, що у ніч на 12 січня військові сили США і Великої Британії завдали серії авіаударів по центрах зберігання озброєння і баз для навчання хуситів у Ємені. Президент США Джозеф Байден заявив, що військові «успішно завдали ударів по низці цілей у Ємені, які використовувалися хуситами, для того, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу». Детальніше про те, хто такі хусити і до чого тут Іран та Росія читайте в нашому матеріалі Хуситський фронт.