Один з ударів союзників по обʼєкту хуситів у Ємені

Сполучені Штати і Велика Британія вночі на 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Першим про це повідомило видання The Guardian. Згодом британські і американські урядовці підтвердили цю інформацію.

Сполучені Штати і Велика Британія почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з повстанцями-хуситами в Ємені після опівночі.

«Сьогодні за моєю вказівкою збройні сили США разом з Великою Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів успішно завдали ударів по низці об'єктів в Ємені, які використовувалися бойовиками-хуситами для загрози свободі судноплавства на одному з найбільш важливих водних шляхів світу», – зазначив президент США Джо Байден.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали «цілеспрямованих ударів по військових об'єктах» хуситів у Ємені.

За даними журналістів, американські та британські військові використовували для ударів ракети «Томагавк», що запускаються з військових кораблів і винищувачів.

Серед іншого, ударів зазнали військова база Кахлан у провінції Саада, авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани, район аеропорту міста Худайда на Червоному морі, аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному секторі Ємену.

У той же час королівські ВПС Великобританії заявили, що завдали удару по військових двох об'єктах, які використовуються хуситами для запуску безпілотників. За їхніми даними, чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для нанесення ударів по двох об'єктах хуситів.

Ці удари стали відповіддю на атаки хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року.

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, націлилися на судноплавні шляхи Червоним морем, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському угрупованню ХАМАС.

Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства.

Територія, з якої хусити атакують кораблі у Червоному морі

Хусити – воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Група названа за її засновником і колишнім керівником Хусейну аль-Хуси, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року. В 2004 році самопроголошений імам Хусейн аль-Хуси підняв антиурядовий заколот, звинувативши владу Ємену в дискримінації зейдитського населення.

Після смерті аль-Хуси керівництво угрупованням перейшло до його брата Абдель-Маліку аль-Хуси. В 2009 році за підтримки Саудівської Аравії урядові війська придушили заколот. У лютому 2010 року між хуситами і владою Ємену було підписано угоду про припинення вогню.

Уряд Ємену звинувачує хуситів у тому, що вони користуються підтримкою Ірану. Хусити заявляють, що захищають шиїзм від впливу сунізму, який сповідує більшість населення країни. Крім цього, однією з вимог хуситів було надання більшої автономії північній провінції Саада, в якій проживають здебільшого шиїти. Противники хуситів вважають, що вони намагаються відродити зейдитський імамат, що існував на території Північного Ємену до революції 1962 року.

У 2011 році, після початку в країні протестів проти режиму президента Алі Абдаллаха Салеха, хусити розширили свій вплив на півночі Ємену. Вони почали збройну боротьбу не тільки проти урядових військ, а й проти таких угруповань, як рух «Аль Іслах», конфедерації племен хашидів, бойовиків «Аль Каїди» і пов'язаним з нею угрупованням «Ансар аш-Шаріа».