Сполучені Штати Америки оголосили про про початок спеціальної безпекової операції у Червоному морі та створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту від обстрілів торгових суден, які прямують зі Сходу до Європи через Червоне море. Про це 19 грудня повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, який назвав безпекову ситуацію у Червоному морі «міжнародним викликом, що потребує спільної реакції».

«Сьогодні я оголошую про початок операції Prosperity Guardian («Вартовий процвітання»), важливу нову багатонаціональну ініціативу з підтримання безпеки», – оголосив міністр оборони США.

Окрім США у місії візьмуть участь Велика Британія, Франція, Канада, Італія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови і Бахрейн. Частина з цих країн візьме участь у патрулюванні на півдні Червоного моря та в Аденській затоці, щоб захистити торгові судна від обстрілів бойовиків-хуситів з території Ємену, а ще частина займатиметься наданням розвідданих.

Анонімний співрозмовник повідомив Associated Press, що реальна кількість учасників місії ще більша, але деякі країни «не хочуть публічно казати про свою участь». Координувати місію буде Об’єднана робоча група 153, створена для підтримання безпеки у регіоні ще в квітні 2022 року.

Нагадаємо, що за останні тижні торгові судна з різних держав регулярно потрапляли під обстріли з території Ємену, що контролюються бойовиками-хуситами. Хусити заявили, що нібито «атакуватимуть судна, пов’язані з Ізраїлем», проте атаки були спрямовані і на воєнні кораблі США, що вже патрулюють регіон. Досі США не завдавали ударів у відповідь по бойовиках-хуситах, а лише збивали їх ракети та БпЛА.

Територія, з якої хусити атакують кораблі у Червоному морі

Хусити – воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Група названа за її засновником і колишнім керівником Хусейну аль-Хуси, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року. В 2004 році самопроголошений імам Хусейн аль-Хуси підняв антиурядовий заколот, звинувативши владу Ємену в дискримінації зейдитського населення. Після смерті аль-Хуси керівництво угрупованням перейшло до його брата Абдель-Маліку аль-Хуси. В 2009 році за підтримки Саудівської Аравії урядові війська придушили заколот. У лютому 2010 року між хуситами і владою Ємену було підписано угоду про припинення вогню.

Уряд Ємену звинувачує хуситів у тому, що вони користуються підтримкою Ірану. Хусити заявляють, що захищають шиїзм від впливу сунізму, який сповідує більшість населення країни. Крім цього, однією з вимог хуситів було надання більшої автономії північній провінції Саада, в якій проживають здебільшого шиїти. Противники хуситів вважають, що вони намагаються відродити зейдитський імамат, що існував на території Північного Ємену до революції 1962 року.

У 2011 році, після початку в країні протестів проти режиму президента Алі Абдаллаха Салеха, хусити розширили свій вплив на півночі Ємену. Вони почали збройну боротьбу не тільки проти урядових військ, а й проти таких угруповань, як рух «Аль Іслах», конфедерації племен хашидів, бойовиків «Аль Каїди» і пов'язаним з нею угрупованням «Ансар аш-Шаріа».