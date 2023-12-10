Фрегат Languedoc проводив патрулювання у Червоному морі

Фрегат ВМС Франції Languedoc в ніч на 10 грудня відбив атаку двох дронів у Червоному морі , запущених з території на півночі Ємену. Про це повідомив генштаб армії Франції.

Вказано, що перехоплення і знищення цих двох дронів відбулися за 110 кілометрів від єменського порту Ходейда, який знаходиться під контролем прихильників руху «Ансар Аллах», так званих хуситів. Як відомо, раніше хусити погрожували атакувати будь-який корабель у Червоному морі, що прямує у бік Ізраїлю, якщо населення Сектору Газа не отримає гуманітарної допомоги.

27 листопада хусити випустили балістичні ракети по есмінцю ВМС США. Вони впали в море. А перед цим хусити збили американський безпілотник MQ-9 неподалік узбережжя Ємену.

У неділю, 3 грудня, американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу в Червоному морі. Пізніше єменські повстанці хуті заявили про напад на два кораблі, які, на їхню думку, «пов'язані з Ізраїлем», але не визнали, що атакували судно ВМС США.