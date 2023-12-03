У неділю, 3 грудня, американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу в Червоному морі. Про це пише Associated Press з посиланням на Пентагон.

«Ми знаємо про повідомлення, що стосуються нападів на корабель ВМС США Carney і комерційні судна в Червоному морі, і будемо надавати інформацію в міру її надходження», – заявили в Пентагоні. Подробиць про постраждалих і пошкодження у відомстві не повідомили.

Пізніше єменські повстанці хуті заявили про напад на два кораблі, які, на їхню думку, «пов'язані з Ізраїлем», але не визнали, що атакували судно ВМС США. Потенційно цей напад може означати серйозну ескалацію в серії морських атак на Близькому Сході, пов'язаних із війною між Ізраїлем і ХАМАС.

До слова, 19 листопада єменські хусити викрали в Червоному морі судно під назвою Galaxy Leader, яке частково належить Ізраїлю, з понад 20 людьми на борту. 26 листопада невстановлені озброєні особи біля берегів Ємену захопили танкер Central Park. Судном управляє компанія Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера. У нападі на судно запідозрили єменських хуситів.