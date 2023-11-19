Єменські хусити, яких підтримує Іран, захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським, у Червоному морі. Про це у неділю, 19 листопада, повідомили у The Jerusalem Post.

Судно прямувало з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем. Корабель під прапором Багамських островів зареєстрований на британську компанію, яка частково належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару, відомому під ім'ям Рамі. На момент захоплення судно експлуатувала японська фірма.

Як повідомили у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, на борту не було громадян Ізраїлю. Серед 25 членів екіпажу були представники різних національностей, у тому числі українці, болгари, філіппінці та мексиканці.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що наразі перевіряють інформацію про перебування українців на захопленому судні.

«МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей», – написав Олег Ніколенко у Facebook.

Нагадаємо, у вівторок, 31 жовтня, підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.

Хто такі єменські хусити?

Хусити є частиною клану, що походить з північно-західної провінції Саада. Вони є послідовниками зейдитської гілки шиїтського ісламу, до якої, за оцінками, належить 25% населення країни. Після об'єднання Північного і Південного Ємену в 1990 році хусити провели низку повстань, а у 2014 році успішно взяли під контроль столицю країни Сану, розпочавши громадянську війну, яка триває досі.

Хусити почали регулярно нападати на Саудівську Аравію після того, як вона втрутилася у війну в Ємені в 2015 році. Аналітики кажуть, що Іран і його ліванський союзник, шиїтське бойове угруповання «Хезболла» проводять військову підготовку хуситів. Також їм надають сучасну зброю, зокрема дрони, а також балістичні і крилаті ракети.