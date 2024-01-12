З кінця 2023 року ісламське угрупування хуситів у Ємені постійно атакує кораблі в Червоному морі. У відповідь на ці дії США оголосили про початок військової операції у Червоному морі та спільно з Великою Британією 12 січня завдали масованих авіаударів по військових об'єктах хуситів.

ZAXID.NET спробував розібратись та пояснити, хто такі хусити, чому США та союзники їх атакують і чи зацікавлена Росія в ескалації цього конфлікту.

Хто такі хусити і чого вони хочуть

Хуситами називають воєнізоване угруповання шиїтів-зейдитів (одна з течій ісламу), яке діє на території Ємену (бойове крило хуситів має назву «Ансаар Аллах»). Група названа на честь її засновника Хусейна аль-Хуси. Хусити, ще з 90-х років, звинувачували сунітську владу Ємену в дискримінації шиїтсько-зейдитського населення. Аль-Хуси у 2004 році виступив із різкою критикою стосовно президента Алі Абдалла Салеха та уряду Ємену, проголосивши себе імамом та оголосивши про створення емірату. Того ж року влада Ємену заарештувала 640 послідовників аль-Хуси, що спровокувало збройні зіткнення урядової армії з хуситами та призвело до громадянської війни. У 2004 році аль-Хуси був убитий урядовими військами.Після смерті аль-Хуси керівництво угрупованням перейшло до його брата Абдул-Маліку аль-Хуси.

Хуситський повстанець з портретом ліквідованого Хусейна аль-Хуси (фото Reuters)

Лише в 2009 році урядові війська за підтримки Саудівської Аравії придушили заколот. Проте в 2014 році ситуація знову загострилася, хусити знову підняли повстання і зайняли значну частину території Ємену, зокрема, місто Сана – столицю держави. Через кілька місяців президент Абд Раббо Мансур Гаді втік з Ємену, а хусити по суті стали правлячою силою в країні, хоча їх не визнала ні ООН, ні країни Заходу.

У 2015 році коаліція арабських держав на чолі із Саудівською Аравією та ОАЕ провела низку військових операцій для відновлення законної влади в країні. У 2016 році на стороні коаліції виступила армія США. Війна затягнулась і лише в 2022 році було підписано гуманітарне перемир’я.

Територія Ємену, яку контролюють хусити (мапа ECFR)

Хусити зберегли контроль над більшою частиною північно-західного Ємену. Схід країни перебуває під контролем визнаної Заходом і арабськими державами влади Ємена – Президентської керівної ради, якій у квітні 2022 року передав свої повноваження президент-втікач Абд Раббо Мансур Гаді.

Що відбувається у Червоному морі і кому це потрібно

Після початку чергового етапу війни між Ізраїлем та з ХАМАС, хусити заявили про свою підтримку палестинському угрупованню і націлили свої ракети та ударні дрони на Червоне море, яке є одним із найбільш щільних судноплавних каналів у світі і розташоване біля Суецького каналу – найважливішого водного шляху, що з’єднує Європу з Азією та Східною Африкою. Останні тижні торгові судна з різних держав регулярно потрапляли під обстріли з території Ємену. Хусити заявляли, що нібито «атакують судна, пов’язані з Ізраїлем», проте атаки були спрямовані і на воєнні кораблі США, що патрулювали регіон.

Ємен розташований уздовж південно-східного узбережжя моря. При цьому хусити контролюють значну частину території узбережжя Червоного моря. Відповідно, їх напади на кораблі змусили найбільші судноплавні компанії світу уникати цього району, що боляче вдарило по економіці багатьох країн і спричинило різке зростання цін на нафту та газ.

Попри численні санкції і невигідність конфлікту у Червоному морі для десятків держав, хусити мають і союзників. Зокрема, їх підтримує Іран, який розглядає хуситів як частину антиамериканської й антиізраїльської «осі опору». Ліквідований лідер хуситів аль-Хусі, був учнем іранського аятоли Хомейні і ватажка «Хезболли» Хасана Насралли. Єменські ж експерти кажуть, що «хусити мотивовані внутрішнім порядком денним, але вони поділяють політичну прихильність до Ірану».

Точний рівень підтримки хуситів Іраном встановити важко, однак точно відомо про те, що Тегеран постачає хуситам зброю та допомагає в тренуванні бійців. В арсеналі хуситів є іранські ракети Ghadir під єменським маркуванням Al-Mandab-2, що мають заявлену дальність стрільби до 300 км, іранські протикорабельні ракети Paveh-351, що мають заявлену дальність стрільби до 800 км, та іранські Sejil з дальністю пуску до 180 км. Крім того, хусити мають іранські балістичні ракети Fateh-313 та Raad-500.

Хуситська ракета Asef, яка по суті є іранською Fateh-313 (фото з відкритих джерел)

Може здатись, що Росії та Китаю не вигідний конфлікт в Червоному морі, бо для Москви він ускладнює логістику, а Пекіну не потрібне зростання цін на нафту. Проте, ймовірно, КНР і РФ все ж зацікавленні у цьому загостренні, оскільки воно може послабити позиції США на Близькому Сході, забрати частину ресурсів Заходу на тлі війни Росії проти України. Росія вже запросила скликання Радбезу ООН через удари США та союзників по базах хуситів у Ємені. Речниця МЗС Росії Марія Захарова закликала міжнародну спільноту «виступити із засудженням нападу на Ємен, активізувати зусилля для запобігання ескалації» і назвала дії Заходу «черговим прикладом збочення англосаксами резолюцій Радбезу ООН».

Що буде далі і чи вплине цей конфлікт на Україну

Сполучені Штати і Велика Британія вночі на 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Серед іншого, ударів зазнали військова база Кахлан у провінції Саада, авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани, район аеропорту міста Худайда на Червоному морі, аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному секторі Ємену.

Удар по одному з хуситських військових об’єктів

Як зазначає кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер, США та їхні союзники стояли перед важким вибором, завдаючи удару по хуситах, бо з одного боку, Захід виявив би слабкість, якби нічого не зробив, з іншого ж боку через такий удар Близький Схід може остаточно стати на бік ХАМАС в конфлікті з Ізраїлем і «тоді без того висока напруженість вийде на потенційно новий, небезпечний рівень».

При цьому, деякі експерти мають сумніви щодо ефективності ударів по хуситах ракетами й бомбами.

«Хусити вже кілька років ведуть війну з коаліцією на чолі з Саудівською Аравією, у них є багаторічний досвід укриття своєї техніки від нальотів саудитів», – сказав в ефірі ВВС колишній військовий аташе США в Ємені Адам Клементс. Відповідно, атаки хуситів на кораблі у Червоному морі, ймовірно, будуть повторюватись і надалі.

У контексті російсько-української війни, таке загострення частково вигідне Росії. По-перше, як вже згадувалось вище, це може відтягнути частину уваги Заходу від Києва. По-друге, ситуація у Червоному морі негативно б’є по економіці України. Президент «Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”» Михайло Гончар в ефірі ВВС пояснював, що наслідки цієї кризи можуть відчути українські аграрні компанії, які експортують свою продукцію за кордон.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у коментарі hromadske зазначив, що конфлікт у тому вигляді, в якому він зараз є навколо Червоного моря і хуситів, не вплине на постачання зброї Україні, бо там зараз ідеться про зовсім інші типи озброєння і боєприпасів. Чи зменшиться увага до України через військову операцію в Ємені, за словами експерта, буде залежати від того, як розвиватимуться події. Якщо вони призведуть до активізації «антиамериканських і проіранських сил» і буде велика війна на Близькому Сході, тоді це, за словами експерта, матиме безперечний негативний вплив на увагу до України.

Загалом, оскільки через Червоне море проходить майже 15% світової морської торгівлі – 8% зерном, 12% нафтою та 8% зрідженим газом – то потенційна криза може зачепити ледь не увесь світ, в тому числі європейські підприємства і середземноморські та північноафриканські порти. Хусити ж сподіваються, що напади на кораблі дадуть їм більше важелів впливу, а підтримка ХАМАС підвищить їхню популярність у Ємені. При цьому наслідки ескалації можуть бути гіршими і в самому Ємені, який імпортує понад 80% свого продовольства.

Зараз американський президент Джо Байден залишив відкритою можливість додаткових дій проти хуситів і пообіцяв «без вагань вживати подальших заходів для захисту нашого народу і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно». Своєю чергою, речник угруповання Мохаммед Абдул Салам вже заявив, що хусити продовжать атакувати ізраїльські кораблі й ті, що прямують до Ізраїлю, попри атаку на об'єкти угруповання в Ємені 12 січня.