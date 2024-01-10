Під атаку потрапив військовий британський корабель Diamond

Кораблі Великої Британії та США відбили повітряну атаку руху Хуті у Червоному морі. Атака стала наразі найбільшою, повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у середу, 10 січня.

Судно Diamond спільно з американськими військовими кораблями нейтралізувало атаку, знищивши ракети та дрони камікадзе, які випустили хусити.

«Застосувавши ракети Sea Viper та вогнепальну зброю, Diamond знищив велику кількість дронів, випущених по ньому та комерційних перевізниках, без постраждалих та руйнувань для Diamond та його екіпажу», – повідомив Грант Шаппс.

У прес-службі Центрального командування США уточнили, що хусити здійснили атаку на кораблі увечері 9 січня. На судна випустили крилаті протикорабельні ракети та одну балістичну. Окрім того, хусити атакували комерційні кораблі на півдні Червоного моря 18 дронами-камікадзе з підконтрольних регіонів Ємена.

Нагадаємо, 19 грудня США оголосили про початок військової операції у Червоному морі. Операція проводитиметься з десятьма країнами-союзниками проти хуситів, які регулярно атакують цивільні судна у Червоному морі.