Танкер-хімовоз CHEM PLUTO був атакований в Індійському океані

Іранський ударний безпілотник атакував танкер з хімікатами в Індійському океані. Про це 24 грудня повідомляє CNN.

Зазначається, що танкер-хімовоз CHEM PLUTO, під прапором Ліберії, що належить Японії і управляється Нідерландами, був вражений ударним безпілотником в Індійському океані, за 200 морських миль від узбережжя Індії.

Жертв внаслідок удару немає, а пожежу на борту танкера загасили. Інформація щодо решти наслідків наразі уточнюється.

У Центральному командуванні ВМС США зазначили, що жодних кораблів США поблизу не було. Індійська берегова охорона повідомила, що на борту судна перебував 21 член екіпажу.

Удар по танкеру в Індійському океані був завданий на тлі того, що підтримувані Іраном хусити в Ємені за останні чотири тижні атакували близько десяти комерційних і торгових суден, що прямували через Червоне море.