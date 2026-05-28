Місцевому фермеру повідомили про підозру у замаху на вбивство

На Дніпропетровщині поліція затримала фермера, якого підозрюють у замаху на мера міста Пʼятихатки Гілала Ісаєва, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора. Чоловіка розшукували два дні.

Правоохоронці затримали 57-річного мешканця Пʼятихаток, якому повідомили про підозру в замаху на вбивство. За даними слідства, 26 травня між ним та 61-річним головою Пʼятихатської міськради Гілалом Ісаєвим виник конфлікт під час обговорення питання щодо самовільного використання комунальної власності.

«Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітини», – повідомили у пресслужбі ОГП.

За даними пресслужби поліції Дніпропетровської області, після нападу чоловік залишив місце події на авто та намагався переховуватися від правоохоронців. Для його затримання було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано всі наряди поліції.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

У пресслужбі Офісу генпрокурора додали, що поранений Гілал Ісаєв перебуває у тяжкому стані.

Гілал Ісаєв народився в Азербайджані, раніше очолював приватне сільськогосподарське підприємство «Каспій». У 2015 році його обрали депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». У 2019 році він балотувався до Верховної Ради, однак не пройшов. З 2020 року Ісаєв обіймає посаду міського голови П’ятихаток.