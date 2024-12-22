У 2025 році курсанти 1-2 курсів будуть отримувати 8 тис. грн

У 2025 році курсанти 1-2 курсів будуть отримувати 8 тис. грн, а 3-4 курсів – 20 тис. грн. Про це повідомив у неділю, 22 грудня, заступник міністра оборони України Сергій Мельник на зустрічі у Львові з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вже з березня 2025 року курсантам військових вишів покращать умови грошового забезпечення. Зокрема, курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні – 8 тис. грн. При цьому Мельник зауважив, враховуючи, що заробітна плата буде підвищуватись, то й грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті.

Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тис. грн.

У дописі додають, що Мельник запевнив курсантів у тому, що Міністерство оборони й надалі підтримуватиме їх, покращуючи умови навчання та служби. Він також пообіцяв продовжувати практику відкритих зустрічей з курсантами усіх військових закладів вищої освіти України.

На фото курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Фото Міноборони

«Академія імені гетьмана Петра Сагайдачного залишається одним із провідних закладів, який готує найкращих офіцерів для Сил оборони України. Створення належних умов навчання та побуту курсантів є одним із пріоритетів Міністерства оборони», – додав заступник міністра оборони.

Відзначимо, у листопаді Міноборони у відповідь на інформаційний запит «Суспільного» повідомило, що посадові оклади курсантів, які здобувають вищу освіту у військових навчальних закладах, становлять від 620 до 790 гривень. Також курсанти, які за результатами сесії мають тільки відмінні та добрі оцінки, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 50% або 25%. Надбавки можуть отримати також за виконання посадових обов’язків на керівних посадах.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник у листопаді зазначав, що в Україні триває комплексна трансформація системи вищої військової освіти, яка базується на врахуванні реального бойового досвіду, підвищенні кваліфікації викладачів та посиленні мовної підготовки.

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