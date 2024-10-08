Військовий може визначити розмір частки для таких осіб у відсотках

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дозволяє військовим самостійно визначати, хто отримуватиме виплати у разі їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон. Про це 8 жовтня повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Законопроєкт №11407 підтримав 301 депутат. Відповідно до рішення, відтепер військовослужбовець має право у письмовій довільній формі подати особисте розпорядження про виплату його грошового забезпечення певним особам, якщо його захоплять у полон або він зникне безвісти.

Також цим документом запровадили порядок черговості виплати грошового забезпечення рівними частками у разі відсутності такого розпорядження військовослужбовця. В першу чергу забезпечення виплачуватиметься:

дружині чи чоловіку,

законним представникам неповнолітніх дітей, дітям з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам,

батькам військовослужбовців (крім тих, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав).

«Таким особам рівними частками буде виплачуватись частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань», – йдеться у документі.

В другу чергу кошти виплачуватимуть у загальному розмірі, що не перевищує 20%:

повнолітнім дітям,

рідним братам чи сестрам, законним представником яких є військовослужбовець.

Реалізація цього закону дасть можливість посилити соціальний захист військовослужбовців.

Виплати військовослужбовцям України

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 24 вересня своїм рішенням спростив порядок виплат у разі отримання інвалідності та загибелі. військовослужбовців.

12 квітня Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає одноразову доплату у розмірі на 70 тис. грн військовим та поліцейським, які перебувають на передовій.