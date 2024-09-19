Військова частина відмовила дружині загиблого солдата у виплаті його останнього грошового забезпечення (100 тис. грн). Жінка звернулась до Львівського окружного адміністративного суду та виграла справу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернулась дружина старшого солдата, який проходив військову службу у одній з військових частин. У березні 2023 року під час лікування у медзакладі Запоріжжя військовий помер. Його смерть визнана такою, що пов’язана з виконанням обов’язків військової служби. Жінка звернулась до частини з проханням виплатити їй останнє грошове забезпечення загиблого чоловіка (100 тис. грн), але їй відмовили. Згодом вона знову надсилала звернення, але її попросили надати свідоцтво на спадщину. Не погодившись із відповіддю, вона пішла до суду.

Представник військової частини надав відзив, у якому заявив, що смерть старшого солдата пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, але не пов’язана з захистом Батьківщини (немає відповідної довідки). Представник військової частини заявив, що загиблий солдат мав ще одну дитину від іншого шлюбу, також на його утриманні перебували батьки. Тому, для уникнення спорів, вони повідомили позивачку, що їй потрібно відкрити спадкову справу та надати свідоцтво про спадщину.

Справу розглянула суддя Олена Крутько, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Згідно з висновком судді, військова частина мала виплатити останнє грошове забезпечення військового його дружині.

«Покликання відповідача на необхідність подати свідоцтво про право спадщину для отримання виплати не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, яким врегульовано спірні правовідносини. У свою чергу доводи відповідача, що смерть військовослужбовця не пов’язана з захистом Батьківщини, спростовуються матеріалами справи», – вважає суддя.

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо не нарахування грошового забезпечення загиблого військового його дружина та зобов’язала здійснити відповідну виплату. Рішення ще можна оскаржити.