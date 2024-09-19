Володимир Цабак понад два роки судився про поновлення на роботі на митниці

Верховний Суд підтвердив поновлення на роботі колишнього начальника, а згодом першого заступника начальника Галицької митниці Володимира Цабака. Також він відсудив понад 253 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. Суди тривали понад два роки. Варто зауважити, що об’єднана Галицька митниця припинила своє існування у 2020 році.

Колишній митник Володимир Цабак у червні 2022 року звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Державної митної служби України та Галицької митниці. Він вимагав визнати протиправним та скасувати наказ Держмитслужби про його звільнення у січні того ж року, поновити його на посаді першого заступника начальника Галицької митниці або на іншій рівнозначній посаді в Львівській митниці та стягнути середній заробіток час вимушеного прогулу.

Львівський окружний адміністративний суд 6 березня 2023 року позов Володимира Цабака задовольнив повністю. Суд вирішив поновити його на посаді першого заступника начальника Галицької митниці з 25 травня 2022 року та стягнути з митниці на його користь понад 250 тис. грн зарплати.

Далі справа двічі розглядалася у Восьмому апеляційному адміністративному суді. Спершу 23 травня 2023 року суд задовольнив апеляційні скарги митниці та скасував рішення першої інстанції про поновлення Володимира Цабака на посаді.

Згодом Верховний Суд скерував справу на повторний розгляд до суду апеляційної інстанції. Під час повторного розгляду 18 січня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційні скарги митниці без задоволення, а рішення суду першої інстанції про поновлення Володимира Цабака на посаді без змін. Це рішення 12 вересня 2024 року підтвердив Верховний Суд.

Нагадаємо, що 44-річний Володимир Цабак був начальником Галицької митниці з липня 2019 до жовтня 2020 року, після чого перейшов працювати на посаду першого заступника. У січні 2020 року у Володимира Цабака та членів його родини співробіники ДБР провели обшуки. У 2021 році після рішення РНБО Державна митна служба відсторонювала Володимира Цабака від посади через можливу причетність до корупції та контрабанди, однак згодом дисциплінарне провадження закрили і він повернувся на роботу. У 2022 році був звільнений з роботи на митниці.

Об’єднана Галицька митниця, яка охоплювала Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області, була утворена восени 2019 року, а вже через рік було прийнято рішення про припинення її діяльності.