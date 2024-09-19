29 вересня о 19.00 на концерт-арені «Малевич» у Львові вперше відбудеться сольний концерт популярної співачки DOMIY.

Як розповіли організатори VINIL Concert agency та KIWIWAY concert agency, на глядачів чекає незабутня атмосфера.

Адже пісні DOMIY вже встигли стати хітами та тривалий час залишаються в трендах YouTube, а також на них знято тисячі відео в TikTok.

«У ніжний та ліричний голос DOMIY не можливо не закохатися, адже він закарбовується в серці з перших нот! Приходьте та переконайтеся у цьому наживо самі. На вас чекає незабутня атмосфера, зіркові гості та музика, яка лунає прямо з серця! Буде "тепло так"...», – запрошують у концертній агенції.

Квитки доступні за посиланням.