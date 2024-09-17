Знакова подія для поціновувачів музики

На сцені Львівської національної опери прозвучать легендарні хіти геніального італійського композитора Енніо Морріконе у програмі Ennio Morricone. Tribute у виконанні симфонічного оркестру та хору. Подія відбудеться 7 жовтня о 19:00 год, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Концерт обіцяє стати знаковою подією для поціновувачів музики та шанувальників творчості Енніо Морріконе. Організатори також анонсують, що це буде унікальна можливість насолодитися творчістю справжньої легенди світової кіномузики. Крім того, улюблені кадри з кінофільмів транслюватимуться на великому екрані. І все це під чудову музику!

Енніо Морріконе, безсумнівно, вважається неперевершеним талантом, композитором-легендою та великим диригентом нашого часу. Його музична палітра охоплює різні жанри, включаючи класику, джаз, рок-н-рол та фольклор.

Енніо Морріконе створив музику до більш ніж 400 фільмів і телесеріалів. Він працював з такими режисерами, як Роман Поланскі, Квентін Тарантіно, Олівер Стоун, Браян де Пальма. Енніо Морріконе отримав два «Оскари», «Золотий глобус» і «Ґреммі». Композитор залишив по собі незгасний слід у світі музичного мистецтва.

«На численні прохання знову у Львові! На вас чекає чарівний вечір, наповнений легендарною музикою з улюблених кіношедеврів, таких як «Недоторканні», «Місія», «Хороший, поганий, злий», «Професіонал», «За жменю динаміту», «Новий кінотеатр «Парадізо», «Одного разу в Америці», «Приходь одного вечора повечеряти», «На декілька доларів більше». Приходьте слухати улюблену музику до епохальних кінофільмів разом!» – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Тож заплануйте собі завчасно:

7 жовтня / 19:00 – Львівська національна опера

Квитки доступні за посиланням.