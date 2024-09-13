Мешканці Бахмута висаджують троянди у Львові, 13 вересня 2024 року

У п'ятницю, 13 вересня, евакуйовані до Львова переселенці з Бахмута висадили у сквері св. Юра 25 кущів троянд. Таку акцію бахмутці провели з нагоди Дня міста, яке відзначають у ці дні. Саджанці червоних і червоно-жовтих квітів після початку повномасштабного вторгнення з Бахмута вивезли військові й місцеві мешканці. Вони передали їх у розсадники на Київщині та Вінниччині, звідки рослини й потрапили до Львова. Заступниця начальника управління екології Оксана Луцко у коментарі ZAXID.NET розповідає, що висадження троянд було ініціативою мешканців Бахмута.

«Ми висаджуємо 25 кущів чайно-гібридних троянд, які дарує нам громада Бахмута, осередок якої є у Львові. Для бахмутців це знакова квітка й коли вони виїжджали з міста, то частину врятували й відправили на розсадник. І тепер він розмножив їх і переслав нам. Зараз мешканці Бахмута у 12 містах України висаджують такі клумби, щоб мати шматочок свого міста в кожній громаді, яка їх прийняла», – розповіла Оксана Луцко.

Мешканці Бахмута, які евакуювалися до Львова. Фото ZAXID.NET

Долучилася до ініціативи Тетяна з Бахмута, яка мешкає у Львові з квітня 2022 року. Вона говорить, що квіти нагадують їй про рідне місто.

«Мене до Львова привіз онук, а сам пішов у військкомат й захищає Україну. В Бахмуті я працювала бухгалтеркою, соціальною працівницею. Ми з 2014 допомагали військовим; людям, які виїхали з Дебальцевого. Ці троянди це маленький шматочок нашого міста. У нашому місті був розсадник, де вирощували саме такі квіти, як ми сьогодні висадили. Наше місто було дуже квітуче», – сказала Тетяна з Бахмута.

Троянди ростимуть перед собором Юра. Фото ZAXID.NET

Голова ГО «З Бахмутом у серці» та уповноважена центру підтримки мешканців Бахмута у Львові Тетяна Куліш розповідає, що завтра Бахмуту мало б виповнитись 453 роки. За її словами, осередок бахмутців у Львові та області налічує приблизно 700 людей, з них 50 є активними й доєднуються до ініціатив громади.

«Бахмутська міська рада сказала, що є троянди, які вивезли військові. Їх торік наші мешканці посадили у Києві, а потім частину передали до розсадника у Вінницю. Й цьогоріч вони виділи саджанці на всі осередки мешканців Бахмута. Ми завтра також висаджуватимемо квіти у модульному містечку на проспекті Червоної Калини, 72а. Також вирішили організувати просто неба о 14:00 виступ духового оркестру Бахмутського фахового коледжу культури й мистецтв Івана Карабиця оркестру», – додала Тетяна Куліш.

Нагадаємо, Бахмут перебуває в окупації із 13 грудня 2023 року.