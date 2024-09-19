Після отримання хабара військового затримали

Личаківський районний суд Львова визнав військового винним у зловживанні впливом. Стрілець Військової служби правопорядку однієї з частин отримав 114 тис. грн хабара від мобілізованого за обіцянку влаштувати його на службу в тилову частину. За вчинене суд призначив військовому штраф.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, Юрій В., стрілець групи охорони та патрульно-постової служби Військової служби правопорядку однієї з військових частин, за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого чоловіка на службу у тилову частину, яка дислокується на території Рівненської чи Львівської областей, щоб він не брав безпосередню участь у бойових діях. За свої послуги військовий отримав 114 тис. грн. Після отримання грошей у квітні 2024 року його затримали.

Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом). З матеріалів справи відомо, що обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. Справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі докази та призначив Юрію В. покарання – 114 тис. грн штрафу, також у нього конфіскують 114 тис. грн хабара у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.