Військовослужбовця затримали на гарячому після передачі грошей

У Львові працівники ДБР та СБУ затримали на хабарі посадовця територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ. Він за 3 тис. доларів обіцяв допомогти мобілізованому у влаштуванні в тилову частину.

Як розповіли у ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, мобілізований проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин на Рівненщині. Він звернувся до посадовця служби правопорядку за консультацією щодо подальшого проходження служби та призначення у військову частину.

«За даними слідства, 26-річний посадовець вимагав 3000 доларів США від мобілізованого за вирішення питання щодо проходження ним служби у тиловій військовій частині на Рівненщині або Львівщині. Встановлено, що з цією метою він мав домовитись із військовими посадовими особами та вплинути на прийняття ними рішення на користь мобілізованого», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури у сфері оборони.

Правоохоронці затримали зловмисника після отримання всієї суми хабара. Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). За даними ZAXID.NET, затриманим виявився солдат, який обіймає посаду стрільця групи охорони. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі вивчають причетність до схеми інших посадових осіб.