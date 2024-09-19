Олександр Свіщов - відомий бізнесмен, меценат і інвестор

Львів’янин Олександр Свіщов, який відомий не тільки своїми інвестиціями у спортивне життя та розвиток спорту, а й волонтерською діяльністю, продовжує отримувати визнання за свою активну громадянську позицію та підтримку Збройних Сил України.

Залужний серед тих, хто подякував Свіщову

Цього року меценат та спортивний функціонер був удостоєний низки високих нагород. Серед них особливе місце посідає подяка від екс-Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яку він отримав на початку 2024 року.

«Я вдячний за таку високу оцінку моєї роботи. Це стимул для подальшої допомоги нашим захисникам. Незалежна та вільна України – це спільна мета, і кожен з нас може долучитися до її наближення», – зазначив Олександр Свіщов.

Крім того, Олександр Свіщов був відзначений командуванням 125 та 103 окремих бригад територіальної оборони. За його патріотизм та активну участь у підтримці військовослужбовців він отримав відповідні нагороди. Особливо зворушливою стала відзнака «Золотий лев», якою мецената нагородили у квітні за вагомий внесок у діяльність 24-ї окремої механізованої бригади.

Серед наданої меценатом допомоги:

продукти харчування та медикаменти;

реабілітація постраждалих від війни;

протезування військових;

матеріальна допомога лікарням.

«Кожна нагорода – це не лише визнання моїх особистих зусиль, а й свідчення того, наскільки важлива єднання та взаємодопомога в цей непростий для країни час», – підкреслив Свіщов.

Олександр Свіщов – Скарб Нації

Нагадаємо, нещодавно Олександр Юрійович Свіщов приєднався до когорти «Скарбів Нації». Відомий меценат став лауреатом премії «Скарб Нації 2024». Олександр Свіщов відзначений за мужність, людяність та відданість Україні. Цю почесну нагороду він отримав на відкритті мистецького проєкту «Молитва за Україну» Володимира Козюка. Ця нагорода є визнанням його значного внеску в розбудову нашої держави.

Як повідомлялося раніше, видання Обозреватель опублікувало список з десяти бізнесменів Західної України, які розвивають спорт.

До нього увійшли відомий львівський бізнесмен та президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов, а також львівський бізнесмен та меценат, засновник Академії та ФК «Рух» Григорій Козловський.

Значну увагу Олександр Юрійович Свіщов присвячує розвитку дитячого сорту. Так за підтримки мецената у місті Лева відкрився сучасний комплекс для занять професійними видами спорту, а особливо тенісом – «Leoland». Поява нового комплексу дала можливість спортсменам та всім охочим займатись тенісом та проводити турніри цілий рік, це стало можливо завдяки критим кортам з сучасним хардовим покриттям.

Також саме завдяки підтримці Олександра Свіщова потужно розвивається водне поло. Бізнесмен очолює не тільки Федерацію водного поло України, а також є президентом ватерпольного клубу «Динамо» Львів». За його президентства клуб досягнув значних результатів.

Григорій Козловський відомий своєю підтримкою українських військових, адже майже щомісяця його «жовто-чорна» родина донатить на ЗСУ. Та не відстають «рухівці» і в спортивному житті.

Академія «Рух», яку очолює Григорій Козловський, славиться на всю Україну, адже навчає майбутніх зірок футболу, а її вихованці встановлюють різноманітні рекорди. Так нещодавно вихованці «Руху» встановили національний рекорд України з наймасовішого набивання м’яча головою.

* пресслужба Олександра Свіщова