Спецпідрозділ «Тайфун» спеціалізується на швидкому реагуванні маневрених груп

У середині літа в Україні створили підрозділ безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Національної гвардії України. Підрозділ вже виконує завдання на фронті, однак напрямки роботи не розкривають з міркувань безпеки. Зараз підрозділу потрібні кадри, військові шукають пілотів бойових і розвідувальних дронів, а також інших спеціалістів.

«Назва "Тайфун" – це такий стратегічний задум. Адже передбачається, що підрозділ заїжджатиме на певний напрямок і як стихія змітатиме все на своєму шляху», – розповів командир підрозділу «Тайфун» Михайло Кмитюк.

Підрозділ «Тайфун» спеціалізується на швидкому реагуванні маневрених груп. Задача спецпідрозділу – забезпечення оперативної підтримки бойових бригад: приїхати, стабілізувати ситуацію і вирушити допомагати іншим бригадам на фронті.

«Ми заїжджаємо в зону відповідальності тої чи іншої бригади. Вони розповідають нам про свої проблеми. Серед найпоширеніших – це ворожа піхота, яка наступає без підтримки техніки, тактичними групами. Завдання наших екіпажів – не допустити проходу цієї піхоти до наших позицій», – пояснив командир підрозділу «Тайфун».

Фото підрозділу «Тайфун»

Ядро загону складають ветерани, які мають унікальний досвід як у війську, так і в цивільному житті. Наразі працюють лише FPV-екіпажі, однак підрозділ формує екіпажі й для інших типів дронів.

«Вакансій у нас зараз дуже багато, бо ми на етапі формування. Починаючи від пілотів ударних дронів ближньої дії (FPV) і розвідувальних дронів ближньої дії (Mavic). Потрібні пілоти ударних БПАК мультироторного/літакового типу. Навіть водії потрібні», – розповів Михайло Кмитюк.

Кожен кандидат спершу проходитиме базовий курс військової підготовки. Далі його скеровуватимуть на навчання вже за обраним напрямком.

«До прикладу, якщо це пілот дронів ближньої дії – FPV, то кандидат йде на базовий курс. Навчається, як літати на FPV. Потім ми можемо ще відправити його в школу-FPV або одразу на злагодження в підрозділом. Це вже залежить від рівня підготовки людини. Хтось швидше навчається, комусь потрібно повторно пройти курс», – пояснив Михайло Кмитюк.

До підрозділу набирають молодих хлопців. Перевагу надають так званим «геймерам».

«Адже тим, хто ніколи не грав комп'ютерні ігри, і тим, кому за 40, дуже важко навчатися літати на симуляторах і переходити далі на реальні польоти. Тому в пріоритеті молоді хлопці, “геймери”, які мали досвід ігор, грали на PlayStation у свій час. Їм значно легше навчатися», – зазначив командир підрозділу «Тайфун».

У підрозділі «Тайфун» зазначають, що кожен кандидат потрапить на обрану ним посаду, а також обіцяють повний супровід.

«Насправді є реально багато вмотивованих людей, які готові працювати. Але головний страх – потрапити не на ту посаду, яку їм обіцяють. Насамперед ми навчаємо. Тільки навчений екіпаж може виконувати бойові завдання. Ми гарантуємо індивідуальний супровід майбутнього рекрута до нас у підрозділ. А також те, що він потрапить виключно на ту посаду, на яку він претендує. Ми готові супроводжувати кандидата від “А” і до “Я”», – зазначив Михайло Кмитюк.

Сьогодні безпілотні літальні апарати відіграють важливу роль у війні.

«Сьогодні без безпілотних систем майже взагалі неможливе ведення розвідки, неможливе ураження противника. Сьогодні безпілотні системи займають, мабуть, одне з основних місць у війні. БпЛА, з допомогою яких ми ведемо розвідку, це наші очі, завдяки цьому ми можемо вчасно реагувати на дії противника», – наголосив командир підрозділу «Тайфун».

Спецпідрозділ безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» пропонує унікальний досвід управління ударними літальними апаратами, роботу з передовими технологіями, що змінюють хід війни, можливість зробити свій внесок у захист Батьківщини. Приєднатися до команди і дізнатися про вакансії можна за посиланням.