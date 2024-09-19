Після отримання від посередника майже 17 тис. грн за продаж 420 літрів дизеля військового затримали

Правоохоронці затримали командира взводу матеріального забезпечення однієї із військових частин за продаж пального на 500 тис. грн. Командир змушував підлеглих щодня зливати у каністри частину пального, а якщо вони відмовлялись – погрожував відправити на фронт.

Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у четвер, 19 вересня, 59-річний командир взводу матеріального забезпечення однієї із військових частин сформував надлишок дизеля і бензину, виготовив фіктивну документацію (здавальні відомості і дорожні листи), підшукав «клієнтів», а також розробив безпечний маршрут для в’їзду та виїзду на територію військової частини автомобілів для транспортування краденого пального.

За даними ДБР, командир змушував підлеглих щодня зливати у каністри частину пального з автомобілів та навчав, як правильно коригувати показники пристрою, що вимірює відстань, аби не викликати підозр. Викрадене пальне військовослужбовці мали зберігати за місцем проживання. Командир шукав клієнтів серед місцевих мешканців та скеровував їх до своїх підлеглих. Тих, хто відмовлявся брати участь у злочинній схемі, командир погрожував відправити у зону бойових дій.

Після отримання від посередника майже 17 тисяч гривень за продаж 420 літрів дизеля військового затримали. Правоохоронці зафіксували декілька епізодів його злочинної діяльності. Сума завданих збитків становить пів мільйона гривень.

Командиру повідомлено про підозру за фактом викрадення військового майна, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч.4 ст.410 КК України). Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та встановлюють причетних до схеми.