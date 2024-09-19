Галина Гладяк очолила Галицьку адміністрацію у березні 2023 року

Голова Галицької районної адміністрації Львова Галина Гладяк оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Посадовиця очолила Галицьку райадміністрацію у 2023 році, а до цього була головою Сихівського району. Як вказано у декларації, у 2023 році Галина Гладяк отримала майже 900 тис. грн зарплати: 309 тис. грн у Сихівській райадміністрації та 586 тис. грн – у Галицькій. Чоловік чиновниці Роман Дзюб декларує 693 тис. грн доходу у Рахунковій палаті.

Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості. Зокрема Галина Гладяк вказує дві квартири у Львові (17 м2 та 54 м2 – друга у співвласності), житловий будинок (60,8 м2) та чотири земельні ділянки у селі неподалік Щирця. Посадовиця також має частку ділянки у Зимній Воді, де є незавершене будівництво житлового будинку. Роман Дзюб має земельну ділянку у селі недалеко від Львова. Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості.

48-річна Галина Гладяк очолила Галицьку адміністрацію у березні 2023 року, до цього вона із грудня 2017 року вона працювала головою Сихівської районної адміністрації Львова, а раніше протягом півроку керувала Залізничним районом.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.