Голова Галицького району Львова Галина Гладяк подала декларацію про доходи за 2023 рік
Голова Галицької районної адміністрації Львова Галина Гладяк оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Посадовиця очолила Галицьку райадміністрацію у 2023 році, а до цього була головою Сихівського району. Як вказано у декларації, у 2023 році Галина Гладяк отримала майже 900 тис. грн зарплати: 309 тис. грн у Сихівській райадміністрації та 586 тис. грн – у Галицькій. Чоловік чиновниці Роман Дзюб декларує 693 тис. грн доходу у Рахунковій палаті.
Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості. Зокрема Галина Гладяк вказує дві квартири у Львові (17 м2 та 54 м2 – друга у співвласності), житловий будинок (60,8 м2) та чотири земельні ділянки у селі неподалік Щирця. Посадовиця також має частку ділянки у Зимній Воді, де є незавершене будівництво житлового будинку. Роман Дзюб має земельну ділянку у селі недалеко від Львова. Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості.
48-річна Галина Гладяк очолила Галицьку адміністрацію у березні 2023 року, до цього вона із грудня 2017 року вона працювала головою Сихівської районної адміністрації Львова, а раніше протягом півроку керувала Залізничним районом.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.