60-річний Володимир Гутник із 2006 року є сільським головою Зимної Води, а із 2018 року він очолив Зимноводівську ОТГ

Сільський голова Зимної Води та очільник місцевої ОТГ Володимир Гутник оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Володимир Гутник отримав 1,1 мільйона гривень зарплати у Зимноводівській сільраді, його дружина Галина Гутник займається підприємницькою діяльністю (основний КВЕД – діяльність туристичних агентств) та вказує майже півтора мільйона гривень доходу.

Галина Гутник є власницею земельної ділянки та житлового будинку (323 м2) у Зимній Воді, очільнику Зимноводівської ОТГ належать дві земельні ділянки неподалік Мостиськ та одна ділянка у Закарпатській області. Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості.

Із 2021 року Володимир Гутник їздить на авто Volkswagen Touareg (2017 року випуску), дружина посадовця є власницею Audi A6 (2011 року випуску). Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою: 21 тис. доларів та 300 тис. грн станом на кінець 2023 року.

60-річний Володимир Гутник із 2006 року є сільським головою Зимної Води на Львівщині, а із 2018 року він очолив Зимноводівську ОТГ. До того, як очолити село під Львовом, Гутник шість років займався підприємницькою діяльністю.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.