Голова Яворівської районної ради Микола Романюк

Голова Яворівської районної ради Львівщини Микола Романюк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Микола Романюк отримав понад мільйон гривень доходу, у цю суму входить 914 тис. грн зарплати у Яворівській райраді та 141 тис. грн пенсії. Депутат проживає сам, тому декларує лише власні доходи. Заощадження Романюк зберігає переважно готівкою: 10 тис. доларів та 5 тис. євро станом на кінець 2023 року.

Микола Романюк має земельну ділянку та недобудований будинок у селі Щеплоти, що поруч із прикордонним Грушевом, також він декларує земельну ділянку у селі Рясне-Руське під Львовом та право проживати у квартирі (65 м2) у Яворові. У власності голови райради є одне авто – Audi A6 (2013 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.