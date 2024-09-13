Голова Яворівської райради Микола Романюк подав декларацію про доходи за 2023 рік
Микола Романюк отримав понад мільйон гривень доходу
Голова Яворівської районної ради Львівщини Микола Романюк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Микола Романюк отримав понад мільйон гривень доходу, у цю суму входить 914 тис. грн зарплати у Яворівській райраді та 141 тис. грн пенсії. Депутат проживає сам, тому декларує лише власні доходи. Заощадження Романюк зберігає переважно готівкою: 10 тис. доларів та 5 тис. євро станом на кінець 2023 року.
Микола Романюк має земельну ділянку та недобудований будинок у селі Щеплоти, що поруч із прикордонним Грушевом, також він декларує земельну ділянку у селі Рясне-Руське під Львовом та право проживати у квартирі (65 м2) у Яворові. У власності голови райради є одне авто – Audi A6 (2013 року випуску).
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.