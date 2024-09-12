Керівник Франківської окружної прокуратури Львова Сергій Янчишин оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році у Львівській обласній прокуратурі Сергій Янчишин отримав 1,4 млн грн зарплати, також він отримав майже 70 тис. грн пенсії. Більшість заощаджень дружина прокурора Олександра зберігає готівкою (11 тис. доларів), сам прокурор вказував 36 тис. грн на банківському рахунку станом на кінець 2023 року.

Сергій Янчишин не має власної нерухомості, але може користуватись квартирою (131,9 м2), коморою та гаражем у Львові, власниками яких є Уляна Гунька та його дружина Олександра Янчишин. Дружина прокурора декларує ще одну земельну ділянку на Львівщині, яка їй належить, а також право користуватись та розпоряджатись майном Уляни Гуньки: дві ділянки на території області та ще дві квартири у Львові – 62,8 м2 та 47,7 м2.

У власності Сергія Янчишина із 2018 року є автомобіль Peugeot 3008 1.6Hdi (2017 року випуску), задекларованою вартістю 847 тис. грн, яким також може користуватись його дружина.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.