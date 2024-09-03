37-річний Микола Мерет наприкінці липня 2024 року очолив Львівську обласну прокуратуру

Новий керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Прокурор вказав 2 млн грн доходів та нове авто Audi Q7 дружини. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Микола Мерет із березня 2023 року працював керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, до цього був заступником прокурора Львівщини. Як вказано у декларації на сайті НАЗК, загальний дохід Миколи Мерета у 2023 році становить 2 млн грн, з яких 700 тис. грн він отримав у прокуратурі Львівщини, а 1,3 млн грн у спеціалізованій прокуратурі. Його дружина Олена вказала 616 тис. грн доходу від передачі майнових прав.

У 2023 році Олена Мерет стала власницею авто Audi Q7 (2019 року випуску), задекларованою вартістю 950 тис. грн. Подружжя у 2023 році стало власниками квартири у Львові (97,9 м2), однак у декларації не вказана вартість нерухомості. Згідно з декларацією за 2022 рік, квартира з такою ж площею раніше була вказана, як «службове житло». Окрім цього, Миколі Мерету належить земельна ділянка на Одещині, а його дружині частка у квартирі у місті Южноукраїнськ.

37-річний Микола Мерет наприкінці липня 2024 року очолив Львівську обласну прокуратуру. Із березня 2023 року працював керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, до цього був заступником прокурора Львівщини. Загалом у органах прокуратури Микола Мерет працює із 2009 року.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.