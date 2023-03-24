У Львові представили нового військового прокурора

Офіс генпрокурора призначив нових керівників Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони. Так керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону став 36-річний Микола Мерет, який досі працював заступником прокурора Львівщини.

Віталій Вдовитченко, який досі очолював Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону, став керівником прокуратури Східного регіону. Також призначено нових керівників прокуратури Центрального регіону – Миколу Синельникова, Південного регіону – Андрія Глумакова.

Заступник генпрокурора Антон Войтенко під час представлення нових керівників зазначив, що кожен з них має відповідний досвід роботи та зможе забезпечити виконання покладених на органи прокуратури завдань в умовах воєнного стану.

Заступник генпрокурора акцентував увагу на пріоритетних напрямах роботи спецпрокурорів. Серед них – протидія злочинам у сфері національної безпеки, бюджетній сфері, оборонно-промисловому комплексі, у сфері державних закупівель. Також першочерговою визначено боротьбу з правопорушеннями, пов’язаними із незаконним використанням майна і техніки та захист інтересів держави у військовій та оборонній сфері.

Новий керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, 36-річний Микола Мерет закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2009 року. Працював на різних посадах у прокуратурах усіх рівнів. Останні 2,5 року працював заступником керівника Львівської обласної прокуратури.