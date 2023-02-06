Геннадій Демченко майже 30 років працює в органах прокуратури, з яких понад 20 на керівних посадах

Керівником Львівської обласної прокуратури призначили Геннадія Демченка, який досі обіймав посаду начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генпрокурора. Представлення нового очільника колективу прокуратури Львівщини відбулося в понеділок, 6 лютого.

«Новопризначений керівник обласної прокуратури має великий досвід і володіє всіма необхідними знаннями і якостями для виконання поставлених завдань», – зазначив під час представлення заступник генпрокурора, колишній очільник прокуратури Львівщини Антон Войтенко.

Заступник генпрокурора додав, що пріоритетними напрямками на Львівщині залишаються протидія бюджетним злочинам, тіньовому обігу підакцизних товарів, зловживанням на митниці, в екологічній сфері, а також боротьба із корупцією.

Колективу прокуратури Львівщини представили нового керівника (фото прокуратури)

«Особлива увага має бути зосереджена на розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ на територію України, зокрема, злочинів проти основ нацбезпеки», – сказав Антон Войтенко.

Новопризначений керівник Львівської обласної прокуратури подякував за довіру та запевнив, що докладатиме максимум зусиль для ефективного виконання покладених на нього завдань.

55-річний Геннадій Демченко в органах прокуратури працює з червня 1995 року, понад 22 роки на керівних посадах. До призначення на Львівщину обіймав посаду начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генпрокурора. У 2021 році указом президента був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ cтупеня.