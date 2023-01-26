Генпрокурор Андрій Костін призначив нових заступників

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив нових заступників генпрокурора після звільнення з посади Олексія Симоненка. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка, який обіймав посаду заступника генпрокурора з вересня 2022 року. ОГП повідомляє, що до цього він працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних завдань першого заступника є нагляд за дотриманням законів органами безпеки.

Заступником Генпрокурора призначено Антона Войтенка, який до цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за дотриманням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, як повідомляє ОГП.

На посаду ще одного заступника призначено Вікторію Літвінову, яка до призначення працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури ОГП. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Костін вважає, що всі новопризначені заступники позитивно себе зарекомендували.

Нагадаємо, 24 січня генеральний прокурор Андрій Костін звільнив з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка після розслідування УП щодо відпочинку чиновника в Іспанїі. Журналістам сстало відомо, що Олексій Симоненко наприкінці 2022 року їздив на 10 днів святкувати Новий рік із родиною до Марбельї.

Як зʼясували журналісти, для виїду за кордон він використовував автомобіль Mercedes, що належить ТОВ «Холдинг Гранд Готель». Компанія офіційно зареєстрована на дружину львівського бізнесмена Григорія Козловського, співачку Юлію Козловську (Думанську). За кордон Олексія Симоненка супроводжував охоронець Козловського Роман Серетко. Після того, як про відпочинок Симоненка стало відомо публічно, його попросили написати заяву на звільнення.